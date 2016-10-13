валюта
СпецтемаБойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

Лавров не прогнозирует войну с США

Лавров не прогнозирует войну с США
Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства РФ, считает, что до полномасштабных военных действий между РФ и США дело не дойдет. Как передает replyua.net, на сайте Министерства иностранных дел России появилось интервью Лаврова, в котором он рассказывает об отношениях между двумя странами.

«У России нет намерения начинать войну с Соединенными Штатами, но, разумеется, в РФ прислушиваются к последним заявлениям военных из Соединенных Штатов о том, что война с Россией уже якобы неизбежна. Это нужно оставить на их совести. Что касается размещения вооружения на наших территориях – это только наши территории», подчеркнул глава МИДа. Также Лавров отметил, что сожалеет о том, что отношения между США и Россией резко изменились, и он по-прежнему уверен, что между американцами и россиянами много общего.

«У политиков всегда свои личные цели и интересы, а на уровне обычных людей всегда будет взаимопонимание», считает Лавров. Напомним, что в интервью Лавров прокомментировал недавнее заявление, сделанное представителями Пентагона. Они заявили, что военный конфликт с Россией практически гарантирован.

Горячая тема: Британія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
12 окт 2016
12453

Пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности: нет никаких украинцев как нации

Владимир Зайнетдинов, занимающий должность пресс-секретаря в Организации договора о коллективной безопасности на своей странице в facebook заявил, что не считает украинцев нацией.


Свежие новости

Лавров не прогнозирует войну с США

В Карпатах выпало рекордное количество снега

Шипилов: в огромной и гордой стране нашли новый способ экономии бюджета

«Укрзализныця»: износ грузовых составов превысил 90 процентов

Манн: Евробанк и ЕБРР выдают 300 миллионов евро кредита «Укрзализнице»

Мощнейший шторм в Одессе продолжается – большой фоторепортаж

Индексация пенсий не сделает украинских стариков богаче

В Киеве начнут курсировать современные низкопольные трамваи

В Днепре резко дорожает аренда жилья

Пономарь: он уже в Киеве

Польща постачатиме скраплений газ в Україну

50-летняя Джанет Джексон отменила мировое турне из-за беременности

Преображенський: чи є у Путіна шанс прорвати «зовнішньополітичну блокаду»?

Експерти: Савченко та Льовочкіна – перші на виліт з української делегації в ПАРЄ

Донік: Савченко має зайнятись СБУ

Лавров сказав, що Кремль не хоче воювати з Вашингтоном

Жириновский: если американцы проголосуют за Клинтон, их ждет ядерная война

США учат Дутерте дипломатической вежливости

Кобзона снова ждут в Донецке

Путін зізнався чому не поїхав у Париж

 Новости за день