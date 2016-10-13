Лавров не прогнозирует войну с США

Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства РФ, считает, что до полномасштабных военных действий между РФ и США дело не дойдет. Как передает replyua.net, на сайте Министерства иностранных дел России появилось интервью Лаврова, в котором он рассказывает об отношениях между двумя странами.
«У России нет намерения начинать войну с Соединенными Штатами, но, разумеется, в РФ прислушиваются к последним заявлениям военных из Соединенных Штатов о том, что война с Россией уже якобы неизбежна. Это нужно оставить на их совести. Что касается размещения вооружения на наших территориях – это только наши территории», подчеркнул глава МИДа. Также Лавров отметил, что сожалеет о том, что отношения между США и Россией резко изменились, и он по-прежнему уверен, что между американцами и россиянами много общего.
«У политиков всегда свои личные цели и интересы, а на уровне обычных людей всегда будет взаимопонимание», считает Лавров. Напомним, что в интервью Лавров прокомментировал недавнее заявление, сделанное представителями Пентагона. Они заявили, что военный конфликт с Россией практически гарантирован.
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