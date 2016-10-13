валюта
СпецтемаБойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

Шипилов: в огромной и гордой стране нашли новый способ экономии бюджета

Шипилов: в огромной и гордой стране нашли новый способ экономии бюджета
На дворе двадцать первой век, и в самой великой и гордой стране, поднявшейся с колен, теперь найден новый прекрасный способ экономии государственного бюджета.

Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице пишет Андрей Шипилов. По словам блогера, в России придумали гениальный средневековый способ – сейчас в РФ реально принимается законопроект, согласно которому многодетные матери, имеющие детей от разных отцов, будут лишены большинства социальных льгот. По словам Шипилова, власти должны были бы спросить у него совета, и он бы подсказал еще лучший способ экономии – к примеру, можно для начала сократить население в два раза, и тогда ВВП на душу населения увеличится, соответственно, сразу в два раза.

По мнению эксперта, именно это станет гениальным нововведением. Шипилов дал ссылку на свою статью в собственном блоге, где он рассказывает о том, что в Астраханской области, чтобы прокормить Крым, нашли гениальный выход из положения – в местный закон был включен пункт о том, что многодетные матери, воспитывающие детей от двух или более отцов, лишаются права на получение социальных льгот. Было сэкономлено 120 миллионов, а льготы отобрали у одиннадцати тысяч семей.

Горячая тема: Британія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
12 окт 2016
12453

Пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности: нет никаких украинцев как нации

Владимир Зайнетдинов, занимающий должность пресс-секретаря в Организации договора о коллективной безопасности на своей странице в facebook заявил, что не считает украинцев нацией.


Свежие новости

Лавров не прогнозирует войну с США

В Карпатах выпало рекордное количество снега

Шипилов: в огромной и гордой стране нашли новый способ экономии бюджета

«Укрзализныця»: износ грузовых составов превысил 90 процентов

Манн: Евробанк и ЕБРР выдают 300 миллионов евро кредита «Укрзализнице»

Мощнейший шторм в Одессе продолжается – большой фоторепортаж

Индексация пенсий не сделает украинских стариков богаче

В Киеве начнут курсировать современные низкопольные трамваи

В Днепре резко дорожает аренда жилья

Пономарь: он уже в Киеве

Польща постачатиме скраплений газ в Україну

50-летняя Джанет Джексон отменила мировое турне из-за беременности

Преображенський: чи є у Путіна шанс прорвати «зовнішньополітичну блокаду»?

Експерти: Савченко та Льовочкіна – перші на виліт з української делегації в ПАРЄ

Донік: Савченко має зайнятись СБУ

Лавров сказав, що Кремль не хоче воювати з Вашингтоном

Жириновский: если американцы проголосуют за Клинтон, их ждет ядерная война

США учат Дутерте дипломатической вежливости

Кобзона снова ждут в Донецке

Путін зізнався чому не поїхав у Париж

 Новости за день