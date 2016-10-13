Шипилов: в огромной и гордой стране нашли новый способ экономии бюджета

На дворе двадцать первой век, и в самой великой и гордой стране, поднявшейся с колен, теперь найден новый прекрасный способ экономии государственного бюджета.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице пишет Андрей Шипилов. По словам блогера, в России придумали гениальный средневековый способ – сейчас в РФ реально принимается законопроект, согласно которому многодетные матери, имеющие детей от разных отцов, будут лишены большинства социальных льгот. По словам Шипилова, власти должны были бы спросить у него совета, и он бы подсказал еще лучший способ экономии – к примеру, можно для начала сократить население в два раза, и тогда ВВП на душу населения увеличится, соответственно, сразу в два раза.
По мнению эксперта, именно это станет гениальным нововведением. Шипилов дал ссылку на свою статью в собственном блоге, где он рассказывает о том, что в Астраханской области, чтобы прокормить Крым, нашли гениальный выход из положения – в местный закон был включен пункт о том, что многодетные матери, воспитывающие детей от двух или более отцов, лишаются права на получение социальных льгот. Было сэкономлено 120 миллионов, а льготы отобрали у одиннадцати тысяч семей.
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