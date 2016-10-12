Преображенський: чи є у Путіна шанс прорвати «зовнішньополітичну блокаду»?

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Відомий російський політолог Іван Преображенський коментує останні повідомлення з дипломатичних кіл, які свідчать, що президент Російської Федерації Володимир Путін не поїде не тільки до Парижу, а й до Берліну, - про це replyua.net. інформує з посиланням на Росбалт.ру.Так, політолог наголошує, що ще місяць тому Кремль переживав період зовнішньополітичної «відлиги»: було досягнуто домовленостей щодо припинення вогню в Сирії, в Європейському Союзі звучали голоси на підтримку скасування санкцій тощо. Тим не менш, за місяць московські стратеги умудрились все це зруйнувати. Всьому виною деструктивна поведінка російських збройних сил в Сирії: спочатку бомбардування мирного населення в Алеппо, а потім і відверті погрози на адресу Сполучених штатів і їх союзників збивати літаки за допомогою С-300. Як і варто було очікувати, Захід мобілізувався. Знову чути заклики про введення нових санкцій і продовження чинних на рік, а не на півроку, як було до цього. Кремль відкрито звинувачують у військових злочинах і наголошують, що він давно перестав бути партнером у боротьбі з тероризмом. Тепер Путіна, імовірно, ставлять в такі умови, коли він змушений відміняти заплановані візити.Кремль намагається зберігати хорошу міну при поганій грі, проте всі розуміють, що Москва стоїть на межі повної дипломатичної ізоляції. І скільки така блокада триватиме цього разу, залежить лише від психологічних факторів, тобто - поведінки Путіна, який у таких випадках схильний кидатись в нові зовнішньополітичні авантюри - підсумовує політолог.