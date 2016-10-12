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Путин ответил на обвинение о массированных бомбардировках Алеппо

Путин ответил на обвинение о массированных бомбардировках Алеппо
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Владимир Путин отреагировал на сегодняшние обвинения западных политиков в совершении тяжелых бомбардировок сразу нескольких районов, занимаемых повстанцами и мирными жителями, в результате которых погибли 25 человек, из них 15 – на рынке в Фардоусе.

Как сообщалось ранее, сегодня мониторинговая миссия ООН в Сирии заявила, что «авиаудары, совершенные совместно российскими и сирийскими ВВС, были особенном мощными и тяжелыми». Западные СМИ пишет, что Башар Асад стремится как можно быстрее получить контроль над Восточным Алеппо и другими территориями, контролируемыми повстанцами.

Владимир Путин в ответ на эти обвинения заявил, что они – не более, чем «риторика западных СМИ». Также Путин добавил, что и все остальные обвинения в отношении бомбардировок, совершенными российскими ВВС в Сирии, высказанные Францией – также, не боле чем риторика. Он сообщил: «Это политическая риторика, которая не имеет особого смысла и не учитывает реалии ситуации, сложившейся сейчас в Сирии». Кроме этого, Путин обвинил США в «той ситуации, которая сложилась сейчас в ближневосточном регионе».

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