Путин отрицает все обвинения США о вмешательстве в предвыборную кампанию

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня заявил, что Россия не вмешивалась в ход предвыборной кампании в США. Это заявление Кремля прозвучало в ответ на официальные обвинения, выдвинутые американской стороной о кибератаках на предвыборный штаб Демократической партии.
Путин заявил, что Россия не пыталась повлиять на ход выборов в США. Он добавил, что «в хакерском скандале нет ничего, что бы соответствовало интересам России», а также обвинил всех участников предвыборной гонки в США в «злоупотреблении этой риторикой в собственных интересах». Путин сообщил: «Они начали эту истерию, однако она не имеет ничего общего с интересами России». Также он подтвердил свою готовность вести работу с новым американским президентом, если, конечно, он захочет работать с Россией.
Журналисты Reuters пишут, что, хотя Кремль и отрицает всякую причастность к кибератакам, они имею явную антиклинтоновскую направленность – сейчас, когда до выборов президента США осталось меньше месяца, существует вероятность, что будут осуществляться новые действия, направленные на дискредитацию Хиллари Клинтон и ее штаба, открыто критикуемых в российских СМИ
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