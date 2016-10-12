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Російський інтернет-провайдер запустить месенджер для чиновників, аби вони не користувались Google

Російський інтернет-провайдер запустить месенджер для чиновників, аби вони не користувались Google
Російський провайдер інтернет-зв’язку та кабельного телебачення «Ростелеком» повідомив про плани запустити власний месенджер, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів порталу Лента.ру.

Про це розповів журналістам сьогодні, дванадцятого жовтня 2016 року, очільник компанії Сергій Калугін. Так, ґрунтом для проектування і розробки месенджера будуть слугувати такі відомі сервіси обміну повідомленнями як WhatsApp, Viber, Skype і Telegram. Особливістю нового «винаходу», крім російського походження, стане прив’язка до номеру не мобільного, а міського телефону. Він даватиме можливість пересилати голосові повідомлення, про наповнення іншим функціоналом поки що не повідомлялось. Месенджер із «оригінальною» назвою «Альо» обіцяють запустити вже до кінця поточного року, витративши на нього близько сорока трьох мільйонів рублів.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, «Ростелеком» став членом експертної групи, яка займається розробкою месенджерів для державних органів - відповідно до новел російського законодавства, чиновникам буде заборонено користування будь-якими сервісами, розробленими за кордоном, в тому числі електронною поштою Gmail та іншими сервісами від Google.

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