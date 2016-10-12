Росія знову брязкає зброєю

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\Сьогодні, дванадцятого жовтня 2016 року, збройні сили Російської федерації провели чергові заходи у рамках військових навчань на полігоні Капустин Яр, що в Астраханській області, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали інтернет-видання Каспаров.ру.Так, з підводного човна «Новомосковськ» було випущено три міжконтинентальних балістичних ракети «Синева». Човен знаходився в акваторії Баренцева моря і вразив цілі на полігоні Кура, що на Камчатці. Як наголошують речники оборонного відомства Російської Федерації, навчання було визнано успішними, а запуск ракети вказав на «високий рівень готовності» підводних сил Північного флоту. Крім того, маневри та стрільбу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення «Георгій Победоносець» також було визнано задовільними.Нагадаємо, чергові військові навчання почались в Російській Федерації четвертого жовтня 2016 року. До них залучено більш як півтори тисячі військовослужбовців та шістсот одиниць техніки – у першу чергу, засобів протиповітряної оборони з Південного воєнного округу, Чорноморського флоту та Каспійської флотилії. До цього, у вересні поточного року проводились масштабні військові навчання «Кавказ-2016».