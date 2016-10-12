Путин рассказал, кто обстрелял гумконвой в Сирии

По версии российского президента, гуманитарный конвой ООН, который направлялся в Алеппо, был обстрелян боевиками одной из террористических группировок.
Как информирует replyua.net, такое заявление от Путина прозвучало на экономическом форуме. «Мы видим, что сейчас происходит: эти обвинения в адрес России во всех преступлениях и смертных грехах абсолютно огульные. На самом деле, в России знают, кто наносил удары по гуманитарному конвою, и это боевики одной из террористических группировок», заметил президент РФ. Также российский глава подчеркнул, что и в США прекрасно знают о том, кто уничтожил гуманитарный груз, но все равно обвиняют Россию. «В РФ знают, что и американцы в курсе, но они предпочли занять противоположную позицию. Они занимаются огульными обвинениями в адрес РФ, но делу это совершенно не поможет», подчеркнул Путин.
Напомним, что гуманитарный конвой вблизи Алеппо был обстрелян 19 сентября. Было уничтожено не только продовольствие – погибли не меньше двенадцати граждан, преимущественно, сотрудники Красного Полумесяца и водители, которые доставляли груз в населенный пункт Урм аль-Кубра, который расположен недалеко от Алеппо.
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