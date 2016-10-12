валюта
СпецтемаБойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

Путин рассказал, кто обстрелял гумконвой в Сирии

Путин рассказал, кто обстрелял гумконвой в Сирии
По версии российского президента, гуманитарный конвой ООН, который направлялся в Алеппо, был обстрелян боевиками одной из террористических группировок.

Как информирует replyua.net, такое заявление от Путина прозвучало на экономическом форуме. «Мы видим, что сейчас происходит: эти обвинения в адрес России во всех преступлениях и смертных грехах абсолютно огульные. На самом деле, в России знают, кто наносил удары по гуманитарному конвою, и это боевики одной из террористических группировок», заметил президент РФ. Также российский глава подчеркнул, что и в США прекрасно знают о том, кто уничтожил гуманитарный груз, но все равно обвиняют Россию. «В РФ знают, что и американцы в курсе, но они предпочли занять противоположную позицию. Они занимаются огульными обвинениями в адрес РФ, но делу это совершенно не поможет», подчеркнул Путин.

Напомним, что гуманитарный конвой вблизи Алеппо был обстрелян 19 сентября. Было уничтожено не только продовольствие – погибли не меньше двенадцати граждан, преимущественно, сотрудники Красного Полумесяца и водители, которые доставляли груз в населенный пункт Урм аль-Кубра, который расположен недалеко от Алеппо.

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
12 окт 2016
14550

Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления

На своей странице в Фейсбуке Арсен Аваков с критикой обрушился на Франсуа Олланда, который выступил в ПАСЕ. По информации replyua.net, министр внутренних дел прокомментировал предложение французского


Свежие новости

Росія знову брязкає зброєю

В Черкасской области прошла «окоммунизация»

Порошенко знову говорив з Байденом

Путин официально признал присутствие российских войск на Донбассе

Психологи розповіли, на якому побаченні між людьми спалахує любов

Синоптики прогнозируют легкий мороз 13 и 14 октября

Бурунди заявила о выходе из-под юрисдикции Международного уголовного суда

Климкин объяснил, почему опять откладывается безвиз

Путин рассказал, кто обстрелял гумконвой в Сирии

Оригінальний спосіб уникнути суду і санкцій? Путін попросив Францію «не ображатись»

Після обшуків у Криму затримано 5 осіб

Названо нецензурне слово з інтерв'ю Лаврова CNN

ДСНС попередила про зміни погоди

Впливові групи ПАРЄ дискредитують повернення росіян

Аляске пришлось отказаться от туристов из-за моржей

Жебрівський запросив Олланда поагітувати на Донбасі

Климкин: никаких встреч в "Нормандском формате" не планировалось

Сущенко вже 6 років працює у Франції - посол

Підприємці будуть отримувати повідомлення при рейдерських атаках - Мороз

Эколог: избрание Трампа президентом США приведет к климатической катастрофе

 Новости за день