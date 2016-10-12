Названо нецензурне слово з інтерв'ю Лаврова CNN

На сайті CNN з'явилося інтерв'ю Сергія Лаврова, про який раніше загадково розповідала представниця МЗС РФ Марія Захарова, попередивши, що для подачі на російську аудиторію доведеться попрацювати не тільки лінгвістам, а й сексологам. Виявилося, що Сергій Лавров відповідав на питання про виборчу кампанію в США вилаявся нецензурно, назвавши термін, що позначає жіночі статеві органи, передає replyua.net.
Журналістка CNN Крістіан Аманпур взяла велике відеоінтерв'ю у міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Відповідав він англійською мовою. В одному з питань журналістка попросила його роз'яснити, що він думає про зв'язок «Pussy Riot» і «кандидата в президенти США Дональда Трампа». Лавров відповів: «Англійська – не моя рідна мова, але, використовуючи вашу ж термінологію, «Пуссі»... навколо вашої президентської кампанії так багато з обох сторін, що я б вважав за краще не коментувати».
У словосполучення Pussy Riot існує безліч перекладів російською мовою. Деякі автори пропонують дійсно нецензурний варіант в якості російського аналога. Ми можемо лише повідомити, що перше слово означає «жіночий статевий органи» (або зменшувально-пестливе позначення кішки).
Питання ставилося до ситуації, пов'язаної з відео 10-річної давнини, яке розкопали ЗМІ в США в розпал виборчої президентської кампанії. На цьому відео Трамп хвалиться, як домагався до жінки, і вимовляє ще кілька образливих для жінок слів. Пізніше Трамп за це вибачився.
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