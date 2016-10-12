валюта
СпецтемаБойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

Блогер пояснив, чому росіянам не варто радіти Турецькому потоку

Блогер пояснив, чому росіянам не варто радіти Турецькому потоку
Двома днями раніше російський президент Володимир Путін перебував із офіційним візитом у Стамбулі, де підписав домовленості про відновлення будівництва газопроводу «Турецький потік». Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці в Фейсбук пояснив, чому ура-патріотична істерика російських пропагандистів з цього приводу, м’яко кажучи, передчасна, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами блогера, ейфорія російських ЗМІ навколо підписання між «покаліченою в спину» та Туреччиною домовленості про продовження будівництва його немало веселить. І для того є кілька доволі вагомих причин. Як наголошує експерт, по-перше, йдеться про банальну, хоч і офіційну, домовленість – це не договір, не контракт. За її порушення не передбачено жодних фінансових стягнень, а реалізацію домовленості може бути в будь-який момент відкладено чи скасовано (про що, до речі, є згадки в тексті). Та і взагалі, цей папірець не гарантує на так любимі росіянами сто сорок шість відсотків відновлення будівельних робіт. Тобто, домовленість, нехай і підписана президентами, за наявності бажання перетворюється у не більше ніж пустопорожню обіцянку-цяцянку.

По-друге, відновлення будівництва заплановане аж на 2018 рік. А за вікном нині, як не як, початок жовтня 2016. А за два з половиною місяці поточного року і за цілий наступний рік багато чого може статись. Для тих, хто не вірить у раптову зміну зовнішньополітичних векторів та змісту двосторонніх зносин, нагадуємо, що у 2015 році на зустрічі Великої Двадцятки Ердоган з Путіним ледь не в губи цілувались, а через кілька місяців настав «збитий льотчик» і «ніж у спину», заборона турецьких фруктів і чисті та спокійні через відсутність російських туристів турецькі готелі.

Третій аспект стосується такої банальної і нудної речі як гроші – Росія планує будувати і Турецький потік, і Атомну електростанцію «Аккую», і все це потребує значних витрат. Наприклад, омріяний росіянами трубопровід через Туреччину за офіційними заявами ще на етапі проектування потребував понад тринадцять мільярдів доларів. Неофіційні оцінки вартості будівництва сягнули ще вище – двадцяти чотирьох мільярдів доларів. По суті, наразі Російська Федерація з легкої руки свого національного лідера взяла на себе зобов’язань не менше як на тридцять мільярдів доларів, у всьому покладаючись лише на перспективи росту у майбутніх періодах. Наприклад, той же Турецький потік, а саме – його найдорожча частина, що пролягатиме дном Чорного моря, має будуватись за рахунок коштів російських платників податків. У цей час турецький султан, попиваючи ранкову каву, слідкуватиме з балкону свого палацу в Анкарі як там поживають російські «генії стратегії».

Оцінивши всі аспекти домовленості, блогер доходить висновку, що йдеться ні про що інше, як про банальний «розвод» Кремля на немалі гроші. Навряд чи метою Ердогана є просте економічне виснаження, аби росіяни витратили останні кошти на завідомо програшні проекти. Скоріше, в Анкарі вирішили виграти трохи часу, вдаючи з себе миролюбних істот. Адже зараз (який неімовірний збіг! – ред.) кількість терактів у турецьких містах стрімко зменшується і у тиші, яка встановлюється, набагато спокійніше реалізовувати пан-тюркський проект, - аналізує блогер.

Горячая тема: Бойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
11 окт 2016
35215

Бойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

Сьогодні, 11-го жовтня, вранці в зоні проведення антитерористичної операції в районі Широкине-Водяне ворог наніс масований удар по позиціях Збройних сил України. В результаті важкого обстрілу було

11 окт 2016
16698

Портніков: Київ вперше з часів мінських перемовин почав диктувати свої умови Москві

Помічник президента Росії Юрій Ушаков зробив заяву про можливе проведення в Берліні 19 жовтня зустрічі в "нормандському форматі". Примітно, що ця заява прозвучала саме з Москви, а не з Берліна,


Свежие новости

Блогер пояснив, чому росіянам не варто радіти Турецькому потоку

Розенко запевняє, що підвищувати пенсійний вік поки що не будуть

У США є ще один привід для санкцій проти РФ

Європейські дипломати розповіли як пов’язані Сирія та «українські» санкції проти Росії

Стало відомо, коли ООН отримає нового Генсека

Меркель критикують за співпрацю з диктаторами

Питання відставки президента ПАРЄ буде залежати від його подальших слів щодо РФ - Ар'єв

Набіулліна розповіла коли знизить облікову ставку для росіян

Українська сторона під час переговорів жорстко ставила питання РФ та ОРДЛО - Оліфер

Соглашение Украины о дружбе с Россией до сих пор действует, и это нонсенс, – Огрызко

Чому Україна взимку може залишитися без світла

Франція – основний адвокат Росії у Європі

Сепаратизм на Донбасі: історія хвороб

Піонтковський: Путіну знадобилась ціла доба аби зрозуміти куди його послав Олланд

Россия обеспокоена вхождением флагмана ВМС США в акваторию Черного моря

Слава Рабінович: Коли буде здійснений «палацовий переворот» в Росії?

Чи був конфлікт між Сечиним і Путіним?

Борис Джонсон розповів як Росія перетворюється на державу-маргінала

Випередили росіянок: Україна увійшла в ТОП-5 країн з найпривабливішими жінками

Путин заявил, что поедет не в Париж, а в Берлин

 Новости за день