Піонтковський: Путіну знадобилась ціла доба аби зрозуміти куди його послав Олланд

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Російський політолог Андрій Піонтковський прокоментував відмову Парижа проводити зустріч з Путіним, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтерв’ю експерта виданню «Гордон».Так, політолог зазначає, що, імовірно, в головах західних політичних лідерів почали відбуватись певні позитивні зміни. Наприклад, вони почали усвідомлювати, що з Путіним безглуздо вести переговори. От, і президент Франції висловив сумнів щодо того чи варто йому зустрічатись з російським колегою. І в той же день Франція офіційно звернулась до Міжнародного суду з ініціативою почати розслідування вчинених Росією на території Сирії військових злочинів. Але є цікавий момент: ще приблизно добу після такого недвозначного висловлювання Олланда, адміністрація російського президента продовжувала готуватись до візиту. Тобто, Путіну знадобилось двадцять чотири години для того, аби зрозуміти, що у Парижі його послали у відомому напрямку. Така ось запізніла реакція, - іронізує експерт.Піонтковський вважає, що така ситуація може відобразитись і на подіях в Україні. Можливо, російська сторона вдасться до ескалації напруги на Донбасі аби покінчити із тиском Заходу. У такому разі ні про яке «розведення сторін» не може бути і мови, - наголошує політолог.