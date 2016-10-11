Путин заявил, что поедет не в Париж, а в Берлин

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Кремль сегодня заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин намерен посетить Берлин 19 октября, в котором будет проходить саммит Украина – Европейский союз.
Пресс-секретарь Кремля заявил, что Путин намерен посетить саммит для «обсуждения путей решения украинского кризиса». Напоминаем, что ранее Путин заявлял, что намерен 19 октября посетить Париж, однако Олланд в воскресенье заявил, что «скорее всего не сможет встретиться с президентом РФ». Президент Франции также в своем выступлении на телевидении вчера осудил неприемлемую поддержку Путиным «бомбардировок в Сирии».
Вчера российские СМИ распространили информацию о том, что глава российского государства отказался от своего намерения и в Париж не поедет, однако до сих пор не ясно, куда именно отправиться Путин 19 октября – в Париж или в Берлин, либо же он намерен посетить оба города в один день. Ранее Кремль заявлял, что канцлер Германии Ангела Меркель договорились о графике будущих встреч в «Нормандском формате», впервые введенном в 2014 году.
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