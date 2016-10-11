Гарри Каспаров выиграл дело против России в ЕСПЛ

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выиграл сегодня дело против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека. Суть иска в компенсации ущерба, причиненного незаконным арестом и нарушением его права на участие в митинге, который он пропустил, сидя в СИЗО.
Жалоба экс-чемпиона мира и политического деятеля, гражданина России, который живет в Соединенных Штатах Америки, восходит к 2007 году, когда представители правоохранительных органов РФ по приказу российских властей задержали его в аэропорту Шереметьево в Москве, конфисковав его билет и паспорт. Задержание помешало ему принять участие в политическом митинге оппозиции, который планировали провести на саммите Россия-ЕС в Самаре.
ЕСПЛ установил, что 53-летний Каспаров допрашивался в течение пяти часов, в результате чего пропустил свой вылет, а его билет стал недействительным. В решении суда значится: «Хотя органы следствия утверждали, что они задержали Каспарова за совершение подлога документов, они не предоставили никаких доказательств того, что какой-либо подлог имел место, не говоря уже о том, что у следствия было обоснованное подозрение о том, что он совершил это преступление».
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