Кадыров ищет сотрудников с помощью реалити-шоу

Как сообщает replyua.net, Рамзан Кадыров решил искать себе нового помощника так же, как это делал Дональд Трамп – с помощью реалити-шоу вреде американской The Apprentice. Стиль нового телевизионного проекта своеобразный, «кадыровский»: несколько сексистских шуточек, милые зверушки и появление покойного отца чеченского диктатора.
Критики уже заявили, что программа, придуманная Кадыровым, является почти полной копией The Apprentice, с той только разницей, что женщине в ней победить было невозможно. На вопрос блондинки из Санкт-Петербурга о том, может ли женщина стать в Чечне президентом, Карыдов ответил, что женщины в первую очередь, являются хорошими домохозяйками и не предназначены для политической жизни. Другие участники шоу, мужчины, подтвердили, что женщинам править Чечней, как и выиграть в этом шоу, будет тяжело, мол, пусть что-то попроще выбирают в качестве занятия.
Участников телешоу поделили на две группы. Во главе первой был поставлен по мудрому решению оставшихся участников группы, чеченец, другой – русский. Каждой команде дали 3000 человек, с помощью который нужно было выстроить свое название на трибунах стадиона. Как и ожидалось, чеченец обеспечил полный порядок, и его группа полностью выполнила задание, вторая еле-еле изобразила инициалы чеченского лидера – ее «материал» был недисциплинированным и разбегался. Никого не удивило, что в программе, участие в которой принимали представители всех регионов РФ, в итоге победил чеченец. В финале тоже оказались одни чеченцы.
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