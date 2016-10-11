«Село просто поперло»: глава Володимирської області РФ розповіла про «шалену» користь санкцій

Як передає replyua.net, губернатор Володимирської області Світлана Орлова, стукаючи кулаком по столу, закликала західних політиків не знімати санкції з Москви, а навіть їх посилити. За її словами, в результаті обмежень випуск продукції збільшився на 25% і люди в російському селі «жирують».
Своїми спостереженнями глава Володимирської області поділилася в ході виступу на форумі «Росія – спортивна держава». «Я німцям сказала, коли був «Петербурзький діалог»: ви не розумієте нашої натури, нашого почуття гумору. Чим гірше ви нам робите, тим сильніше ми стаємо, рвемо все. Такий ми народ. І санкції потримайте довше. Село просто поперло. Скрізь, у всіх районах люди скоро будуть на золоті сидіти», - сказала Орлова.
Раніше президент Торгово-промислової палати РФ Сергій Катирін заявив, що режим продуктового ембарго буде продовжений до 2017 року. «Зараз російські аграрії взагалі хочуть відгородитися забором від Європи, щоб санкції ніколи не скасовували. Тому прийнято рішення залишити зустрічні контрсанкції до кінця наступного року. Щоб люди, які працюють на селі, мали перспективу», - наголосив Катирін.
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