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Казарин: феномен любви к Путину – это суеверие

Казарин: феномен любви к Путину – это суеверие
Рейтинг Путина в 85 процентов все объясняют по-разному – некоторым кажется, что жители РФ тяготеют к империализму, другие считают, что есть симпатии к царю, и это исторический опыт, третьим кажется, что хорошо работает пропаганда в России, однако ко всем этим факторам можно смело причислить и суеверие.

Как сообщает replyua.net, об этом в колонке для «Крым. Реалии» пишет Павел Казарин. По словам обозревателя, последние 15 лет стали для России самым сытным периодом, и в этом, несомненно, заслуга цен на нефть, однако большую роль в сытой жизни сыграл отказ россиян от политических свобод. «Путин пришел к власти, когда поднялись цены на газ и нефть, и это стало отправной точкой, то есть благосостояние граждан начало расти вместе с приходом президента. Впервые за много десятилетий даже жители глубинки смогли позволить себе заграничный отдых, пусть и в кредит, но ставки были небольшими.

В россиян вселили уверенность в том, что сегодня хорошо, а завтра будет еще лучше, и они верили в это. Схема такой игры простая – ты не мешай государству играть в его игры, а взамен оно не будет вмешиваться в твою жизнь», пишет Казарин. Эксперт подчеркивает, что инерцию в России никто не отменял, и даже в тот момент, когда прежний формат существования в России стал уже невозможным, модель поведения россиян по-прежнему остается без изменений, тем более, что перебои с деньгами начались сравнительно недавно, и граждане еще не привыкли к пустому кошельку.

«Остается лишь слабая надежда, что этот тренд будет очень коротким, и в России прозреют. Сейчас все наблюдают так называемый синдром соблюдения социального суеверия – все поддерживают привычные ритуалы, чтобы нарушение этих ритуалов не спровоцировало что-то страшное. Дело в том, что человеческая природа не меняется, и по этой причине люди носят амулеты, плюют через плечо, если дорогу перебегает черная кошка», отмечает Казарин. Однако, по его мнению, ничто из таких ритуалов не может гарантировать успеха, не поможет разбогатеть и продвинуться по карьерной лестнице.

«Несколько лет назад патриотичная риторика была залогом личного обогащения, и сейчас россияне продолжают ее поддерживать. Приметы и традиции будут сломаны лишь в тот момент, когда у всех не останется ни одной иллюзии. Экономия приведет не к богатству, а к расходам на пушки, и рано или поздно все должны понять это. Но такое произойдет лишь в тот момент, когда взаимосвязь «я за путина – я живу очень хорошо» перестанет работать не только в голове, но и по ощущениям», уверен эксперт.

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