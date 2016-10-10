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Трамп і «жіноча проблема» Путіна

Трамп і «жіноча проблема» Путіна
До виборів президента Сполучених штатів Америки лишається ще кілька тижнів, а республіканцю Дональду Трампу вже можна вважати ці перегони програними. Чому так сталось розповідає український політичний оглядач Леонід Швець, - про це replyua.net інформує з посиланням на Контракти.юа.

Так, останньою краплею для і так не надто приємної репутації Трампа стало оприлюднення скандального відео, на якому він зневажливо висловлюється про жінок. Наразі однопартійці одіозного політика гарячково шукають способи здихатись його, адже репутація – справа заразна. Тепер перемогу Клінтон можна вважати практично доконаним фактом, що наштовхує нас на роздуми, як все це вплине на Україну.

Справа в тому, що улюбленець Трампа російський президент Володимир Путін теж має доволі складні та специфічні стосунки з жінками. І зараз, необдумано підтримуючи свого протеже, він умудрився посваритись з розумною, цілеспрямовано і дуже злопам’ятною жінкою, яка скоро очолить найбільш могутню армію в світі. І щось підказує, що найближчі чотири роки Володимир Путін навряд чи покине Кремль, сидячи в якому він продовжуватиме «гратися» в світового лідера і найбільш завидного «жениха» на всю Російську Федерацію.

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