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Блогер: чи готові росіяни їсти 300 грамів хліба на добу заради величі?

Блогер: чи готові росіяни їсти 300 грамів хліба на добу заради величі?
Блогер Олександр Коваленко прокоментував новину щодо затвердження в Санкт-Петербурзі денної норми хліба на випадок військової блокади міста, - про це replyua.net інформує з посиланням на його сторінку в соцмережі Фейсбук.

Так, за словами Коваленка, в це повідомлення варто вдуматись: губернатор міста Георгій Полтавченко підписав відповідний указ ще шостого жовтня поточного року, проте російські ЗМІ почали про нього говорити лише сьогодні. До того ж, відповідно до документа, такі норми розраховано лише на двадцять днів. Блогер попереджає, що може статись як з блокадою Ленінграду в Другу світову – спочатку видавали вісімсот грамів хліба, а потім лише двісті. Але все це деталі, які не змінюють суті – тих, хто їсть чорну ікру ложками, вже охопила шизофренія.

Варто пам’ятати, що такого роду розрахунки ніхто не буде робити, якщо не очікує найближчим часом вступити у війну. Чи значить це, що в Кремлі вже підготували сценарій майбутнього збройного протистояння? І якщо відповідь на це питання ствердна, то чи готові пересічні росіяни заради хворих амбіцій свого параноїдального керівника про «імперську велич» Росії обмежитись трьомастами грамами хліба? – цікавиться блогер.

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