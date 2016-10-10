Покора в крові: росіяни, попри бідність, віддають перевагу авторитаризму

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Німецьким фондом імені Фрідріха Наумана спільно з Фондом Бориса Немцова було проведено анкетування росіян щодо їх життя в Російській Федерації та подальших очікувань на майбутнє, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтернет-ресурс Каспаров.ру.Так, у результатах обробки опитування, які було оприлюднено сьогодні, десятого жовтня 2016 року, йдеться, що дві третини респондентів вважають, що з метою забезпечення внутрішньої безпеки держава може без жодних обмежень отримувати, збирати на систематизувати будь-яку інформацію конфіденційного характеру про людину. Крім того, п’ятдесят чотири відсотки опитаних вважають, що порушення закону державою під час здійснення контртерористичних заходів є цілком виправданим. Шістдесят відсотків респондентів підтримують ідею повернення до планової економіки – імовірно така їх позиція викликана тим, що сімдесят відсотків опитаних побоюються втрати роботи найближчим часом.Три четвертих респондентів наголосили, що отримують зарплатню нижчу за допомогу з безробіття в Німеччині (чотириста п'ятнадцять євро на місяць). Імовірно, це слугує причиною, чому сімдесят відсотків опитаних вважають, що стати мільйонером чесним шляхом неможливо, а дев’яносто шість відсотків респондентів вимагають від держави регулювання цін на продукти харчування.