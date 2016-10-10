Росіяни стрімко бідніють: середній клас скоротився на 14 мільйонів чоловік

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Аналітики російського «Сбербанку» дійшли висновку, що населення стрімко втрачає свої кошти вже протягом двох років, з початку економічної кризи в 2014 році, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Каспаров.ру.Так, фінансові аналітики провели низку опитувань клієнтів, в тому числі – і на визначення їх загальної платоспроможності. Результати таких опитувань вражають – якщо на 2014 рік шістдесят один відсоток росіян відносив себе до середнього класу, то в 2016 році цей показник впав на десять відсотків, до п’ятдесяти одного відсотка респондентів. В абсолютному вираженні це становить чотирнадцять мільйонів мешканців Російської Федерації. Причиною цього явища аналітики називають стрімку інфляцію, внаслідок якої заробітна плата населення зростала повільніше за рівень цін. Тим не менш, автори звіту сподіваються, що така ситуація більше не повториться.Нагадаємо, кілька тижнів тому віце-прем’єр російського уряду Ольга Голодець наголосила, що, починаючи з 2014 року, бідність серед населення постійно зростає, особливо серед тих, хто працює. Реальні доходи росіян теж останнім часом демонструють стійку тенденцію до зниження – тільки в цьому році вони впали більше як на п’ять відсотків.