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Путін вірить в продовження ери вуглеводнів

Путін вірить в продовження ери вуглеводнів
Так, на Всесвітньому енергетичному конгресі, що відбувається наразі в Стамбулі, очільник російської держави Володимир Путін напророкував, що так звана «ера вуглеводнів» ще довго не закінчиться, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.

Так, виступаючи на цьому заході сьогодні, десятого жовтня 2016 року, російський президент похвалився, що нещодавно багато оглядачів, беручи до уваги зниження цін на нафту, прогнозували закінчення ери вуглеводнів і попереджали, що потрібно переорієнтовуватись на альтернативні джерела енергії. Тим не менш, російський президент вважає, що поточна ситуація не буде впливати на попит на нафту в довгостроковій перспективі. Путін спирається на дані, які свідчать про повільне зростання світового попиту на нафту. За його словами, попит на нафту спричиняється процесами автомобілізації та електрифікації найбільш населених територій світу – Індії та Китаю. Крім того, російський президент наголосив, що нафту використовують в хімічних промислових процесах.

Все вищенаведене свідчить, що Путін не планує модернізації держави і продовжуватиме курс на отримання «нафтодоларів». Між тим, «Роснафта» та «Газпром» вже зараз відчувають труднощі зі збутом своєї продукції.

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09 окт 2016
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Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что он не уверен в том, что сможет найти время для встречи с российским президентом во время его визита в


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