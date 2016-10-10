Влада в Росії кожного дня рубає гілку, на якій сидить, - російська правозахисниця

Як передає replyua.net, російська правозахисниця, номінантка на Нобелівську премію миру 2010 і 2016 років Світлана Ганнушкіна в ефрі «Громадського радіо» розповіла про те, як живуть в Росії українські біженці, а також про опозицію в Росії і можливості соціального вибуху.
«Моїм персональним нобелівським лауреатом завжди була Ангела Меркель, бо вона, як мені здається, є найсильнішим європейським політиком, вона здатна приймати непопулярні, але при цьому гуманістичні рішення, вона вміє тримати удар. Це той випадок, коли жінка в політиці – не «залізна леді», це сильна особистість, яка проводить «жіночу модель» світу», – поділилася думками Світлана Ганнушкіна.
«Все своє життя я присвятила темі біженців, переселенців. 30 років я викладала математику гуманітаріям. Це приносило мені велике задоволення. Я вчила їх думати, вчила їх логіці. Це вдячна робота. Викладацька робота дає можливість відчувати себе молодою. Громадська активність була в мені завжди. Чому я перейнялася темою біженців? Буває так, що життя поставить перед вами проблему, і ви не можете її обійти. Тоді ви починаєте щось робити. За радянських часів вимушене переселення народів було злочином, на яке у держави була монополія. Запустивши цей поршень, наша влада зіткнулася з тим, що почалися міжетнічні конфлікти, які були закладені раніше. Як тільки ми почали демократизацію, яка відрізняється від демократії, як канал від каналізації, так говорили тоді, вона дала можливість всім цим конфліктам проявитися. Виявилося, що ми до цього абсолютно не готові. До цього не готова влада», – розповіла правозахисниця.
За словами Світлани Ганнушкіної, організація, в якій вона працювала, була визнана іноземним агентом в Росії. Це правозахисний центр «Меморіал», який отримав в 2004 році Нансенівську премію. Це премія Управління Верховного комісара ООН за допомогу біженцям.
Тікаючи від війни, люди їдуть туди, де у них є родичі. У жителів Донецька родичі є і в Україні, і в Росії. Якщо є тітка, дядько, брат, сестра в Росії, то їдуть в Росію. Багато людей, у яких немає родичів ні в Росії, ні в Україні, їдуть туди, що їм ближче політично. «До нас приходять багато людей, які заявляють, що вони підтримують анексію Криму, що вони сподівалися на кримський варіант, що вони патріоти Росії. Один молодий чоловік сказав, що Путін – його кумир, тому він втік з України.
2014. Початок військових дій. Загальний ентузіазм. Російське населення приймає «братів», селить їх у себе. Волонтери, які вивозять хворих. Влада теж поводиться дуже гідно. На кордоні в Ростовській області побудовані розкішні табори. Туди йшли достатні гроші з бюджету. До кінця 2014 року ентузіазм пропадає. Пропагандистську роль біженці виконали. Всі табори до кінця 2014 році звільняються, демонтуються. Безпрецедентне число людей отримали притулок, але не в формі безстрокового статусу біженця, яке отримали десь 275 осіб. На кінець 2015 року в нас було 770 біженців. Коли я запитала одного з керівників міграційної служби, хто ці українці. Мені сказали, що «Беркут» і прокуратура. Решта отримали тимчасовий притулок. Це десь 311 тисяч на сьогоднішній день. Люди роз'їжджаються», – розповіла Ганнушкіна.
До кінця 2015 року починається розселення і звільнення цих пунктів. «У мене був випадок, коли чоловікові потрібна була медична допомога. Його відвезли в лікарню і тричі викидали з лікарні. На четвертий раз я металася протягом тижня між міністерством охорони здоров'я і міграційною службою, щоб він отримав тимчасовий притулок в Москві. Москва була звільнена з липня 2014 роки від українських біженців. «На Москву немає квоти», - говорили. Хоча людина може звернутися до притулку там, де він знаходиться», – зазначила Світлана Ганнушкіна.
Директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС Росії Андрій Келін сказав, що Росія на своїй території прийняла понад мільйон біженців тільки зі східної частини України. «Це брехня. Є не більше 311 тисяч людей, які не мають ніякого статусу. Хтось отримав дозвіл на тимчасове проживання, вид на проживання. З якогось моменту всіх стали запрошувати вступати в програму добровільного переселення. Люди їдуть в депресивні райони, сподіваючись швидко отримати громадянство. Згідно із законом вони можуть отримати громадянство у спрощеному порядку. А їм кажуть, що потрібна реєстрація за місцем проживання. Де їм приписуватися? У гуртожитку або при оренді – це реєстрація за місцем перебування на деякий час, поки діє договір», – розповіла Світлана Ганнушкіна.
Поділилася своїми думками правозахисниця і стосовно російської опозиції. «Хто б що не говорив, а опозиція повинна бути в Думі. Цього потребує держава. Зараз в Думі одна «Єдина Росія», один баласт. Жахливо те, що опозиція не може об'єднатися. В Росії є дві групи людей, які не засумніваються в тому, що можна проливати кров. Це наші екстремісти, націоналісти. Друга – правоохоронні органи. Вони вам не «Беркут», вони застосують силу без жодних сумнівів і жалю. Тому революція Росії може загрожувати крахом. Я боюся, що сьогодні навряд чи хтось дасть прогноз на майбутнє Росії. Це мене зовсім не радує. Я б дуже хотіла, щоб наша влада зупинилися і подумали, що творить, що означають слова «Росія встала з колін». У нас дорожчає медицина, діти не можуть безкоштовно вчитися. Це повинно привести до якогось вибуху. Я не хочу цього вибуху ні для себе, ні для нашого народу. Влада рубає гілку, на якій сидить. Донбас – це прекрасне відволікання від внутрішніх проблем.
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