В России готовятся к большой войне

Странный указ сегодня был подписан в Санкт-Петербурге. Как передает replyua.net со ссылкой на российские источники, в северной столице РФ серьезно подготовились на случай войны и даже утвердили размер хлебного пайка для жителей города.
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга, подписал указ о норме продовольствия на случай войны. Согласно обнародованному документу, запасы продуктов питания создаются «в целях обеспечения продовольственной безопасности Санкт-Петербурга». Запасы состоят из пшеницы и ржи – оперативного и неснижаемого резервов. Согласно новому указу, в ближайшие три года город запасется почти 70 тысячами тонн зерновых. Власти города уже подсчитали, что таких объемов зерновых хватит жителям Санкт-Петербурга примерно на полтора месяца. Хлебный паек рассчитан на пять миллионов человек.
Помимо этого, с начала текущего года вступил в силу законопроект, введенный в Санкт-Петербурге, о недопущении снижения достигнутых уровней продовольственной безопасности. Также в программу был заложен неснижаемый запас зерновых, в 31 тысячу тонн, рассчитанный ровно на 20 суток. Исходя из этих запасов, питерцы будут получать по триста граммов хлеба в день. Похоже, в РФ всерьез опасаются начала большой войны.
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