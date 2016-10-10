В Ростов-на-Дону съехались боевики Донбасса

Несколько дней назад в российский Ростов-на-Дону съехались «добровольцы», воевавшие на Донбассе. Как передает replyua.net, ссылаясь на «Слово и Дело», об этом сообщили на пропагандистском канале НТВ. Стало известно, что в Ростове-на-Дону прошел съезд «Союза добровольцев Донбасса», причем уже во второй раз.
На НТВ показали ролик, где несколько людей в камуфляже держат флаги так называемой «ДНР». Журналисты отметили, что в этот союз входят не меньше десяти тысяч человек, а на съезд приехали около 500 «добровольцев». Глава этого съезда – Александр Бородай, который раньше числился «премьером ДНР». Он дал интервью НТВ и заявил, что съезд был создан только с одной целью – защитить всех людей, которые «участвовали в событиях в Украине». Бородай подчеркнул, что его организация также занимается «добровольцами» и помогает им адаптироваться к жизни в обычном обществе после возвращения с войны.
Напомним, что ранее в Москве прошел еще один похожий съезд – в российскую столицу съехались сепаратисты из нескольких стран, чтобы обсудить вопросы, связанные с самопровозглашенными республиками.
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