Є шанс обміняти Сущенка на російського шпигуна - адвокат

Російський захисник українського журналіста Романа Сущенка, якщо спецслужби РФ незаконно затримали 30-го вересня у Москві, Полозов Микола вважає, що Росія може запропонувати обмін Сущенка на затриманого в Рівному ймовірного шпигуна. Про це він заявив під час телеефіру на каналі «112 Україна», пише «Укрінформ», передає replyua.net.
«На мою думку, обмін можливий. Російський спецслужбам важливе не стільки громадянство, скільки професійні навики будь-якого шпигуна чи агента. Саме тому, я так вважаю, той затриманий Службою безпеки російський шпигун може стати ключем для повернення Сущенка додому», - розповів адвокат. Водночас він зазначив, що у всіх випадках затриманих Росією політичних в’язнів, вона ніколи не поспішає пускати до них дипломатів. Полозов нагадав події з Надією Савченко: «Пам’ятаєте, як до неї понад тиждень не допускали українських дипломатів? Росія з цим ніколи не поспішає». Також він розповів, що наразі адвокат Марк Фейгін знаходиться в слідчому ізоляторі «Лефортово», де чекає на зустріч з заарештованим українським журналістом. «До того СІЗО потрапити дуже складно. Правила, які встановили у федеральній службі, досі ніхто так і не розуміє до кінця», - наголосив Полозов.
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