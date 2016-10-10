У РФ відбувся з'їзд бойовиків з Донбасу

У Росії в місті Ростов-на-Дону кілька днів тому пройшов ще один з’їзд «Союзу добровольців Донбасу», який його організатори та представники російських ЗМІ називають «громадським рухом». Матеріали про з’їзд сепаратистів були оприлюднені на російському телевізійному каналі НТВ, передає replyua.net.
На відео можна спостерігати чоловіків, які одягнені в камуфляж та в руках тримають прапори терористичної організації «ДНР». Згідно з даними російського телеканалу, «Союз добровольців Донбасу» складається з більш ніж 10-ти тисяч учасників. Участь у з’їзді взяли приблизно 500 представників даної організації.
Очільником цієї організації є колишній «прем’єр-міністр Донецької народної республіки» Бородай Олександр. Представникам НТВ Бородай розповів, що дана організація створена з метою підтримки ополченців так званих «ДНР» та «ЛНР». Згідно з його промови, мова йде про тих учасників бойових дій, які воюють проти української влади, які прибули з території Російської Федерації до окупованого Донбасу в якості добровольців та призовників. Бородай також зазначив, що їхня організація фінансує протезування пораненим учасникам бойових дій в Україні. Також, за його словами, дана організація допомагає «ветеранам війни» знайти роботу в Росії.
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