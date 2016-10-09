Адвокат назвав російську владу «піратами»

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Політичні переслідування та репресії в Російській Федерації сягнули такого безпрецедентно високого рівня, що немає жодної можливості вважати цю державу правовою, - про це replyua.net інформує з посиланням на новинний інтернет-портал «Цензор.нет».Таку думку висловив сьогодні, дев’ятого жовтня 2016 року, захисник одного із кримських політв’язнів Ахтема Чигойза Микола Полозов. За словами адвоката, підконтрольні Кремлю «правоохоронці» фактично викрадають людей, заарештовуючи їх за надуманими причинами. Потім цих людей використовують як предмет торгу аби отримати якісь політичні преференції, аби змусити іншу сторону зробити якісь поступки. Але ця тактика не нова – саме її використовують вже багато років сомалійські пірати. Фактично, наразі російська влада впала до рівня піратів, - повідомив Полозов.Нагадаємо, Російська Федерація неодноразово вдавалась до викрадень українських громадян. Останнім з таких заручників став журналіст видання «Укрінформ» Роман Сущенко, якого затримали у Москві за звинуваченнями в шпіонажі. Кілька годин тому стало відомо, що до місця тримання ув’язненого в понеділок, десятого жовтня, нарешті пропустять українського консула.