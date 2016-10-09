Смолянський: історія вже знає, чим закінчиться політика Путіна

Олександр Смолянський аналізує історію Радянського Союзу і проводить закономірні паралелі з дійсністю Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтернет-ресурс «Хвиля».
Так, українців може дивувати, що на фоні постійної істерії російських ЗМІ з погрозами «почати повномасштабне вторгнення» і «перетворити США на радіоактивний попіл» Захід поводиться так спокійно. Насправді ж цивілізовані країни просто переживають «дежа-вю», бо путінська Росія повністю повторює (чи симулює) брєжнєвський Радянський Союз.
Так, між колишнім генсеком та чинним російським президентом можна провести низку паралелей. По-перше, як перший, так і другий прийшли до влади на хвилі кризи довіри до політичного керівництва. По-друге, обоє почали свою політику з потепління відносин із Заходом і привели до держави західний капітал. Також, основною опорою обох виступали нафтодолари, які ці політичні лідери вирішили витрачати не на модернізацію країни, а на нарощування військового потенціалу. По-четверте, до кінця свого правління і Брежнєв, і Путін (правда, про кінець правління Путіна говорити рано, але ситуація вже навряд зміниться) умудрились зіпсувати стосунки із західними державами. А причиною цього стали численні військові зовнішньополітичні авантюри. Основний висновок з усього вищевикладеного для України це те, що не варто піддаватись паніці: путінський режим повністю повторить долю радянського, - прогнозує експерт.
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