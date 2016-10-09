валюта
СпецтемаКремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Смолянський: історія вже знає, чим закінчиться політика Путіна

Смолянський: історія вже знає, чим закінчиться політика Путіна
Олександр Смолянський аналізує історію Радянського Союзу і проводить закономірні паралелі з дійсністю Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтернет-ресурс «Хвиля».

Так, українців може дивувати, що на фоні постійної істерії російських ЗМІ з погрозами «почати повномасштабне вторгнення» і «перетворити США на радіоактивний попіл» Захід поводиться так спокійно. Насправді ж цивілізовані країни просто переживають «дежа-вю», бо путінська Росія повністю повторює (чи симулює) брєжнєвський Радянський Союз.

Так, між колишнім генсеком та чинним російським президентом можна провести низку паралелей. По-перше, як перший, так і другий прийшли до влади на хвилі кризи довіри до політичного керівництва. По-друге, обоє почали свою політику з потепління відносин із Заходом і привели до держави західний капітал. Також, основною опорою обох виступали нафтодолари, які ці політичні лідери вирішили витрачати не на модернізацію країни, а на нарощування військового потенціалу. По-четверте, до кінця свого правління і Брежнєв, і Путін (правда, про кінець правління Путіна говорити рано, але ситуація вже навряд зміниться) умудрились зіпсувати стосунки із західними державами. А причиною цього стали численні військові зовнішньополітичні авантюри. Основний висновок з усього вищевикладеного для України це те, що не варто піддаватись паніці: путінський режим повністю повторить долю радянського, - прогнозує експерт.

Горячая тема: Арестович: война между РФ и США завершится через сутки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
09 окт 2016
14207

Береза: попрощаться уже не удастся

Накануне вечером в Грузии закрылись все избирательные участки, и стало понятно, что партия Михаила Саакашвили проиграла на выборах. Все, кто уже собирался и хотел прощаться с грузином, могут об этом


Свежие новости

Британці черговий раз розповіли, що думають про стосунки з Росією

В Багдаде произошел жестокий теракт

Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж

Коли Україна покине СНД?

Журналіст DW на п’ятірку виконав завдання Кремля під час інтерв’ю Клімкіна

На памятной монете Центробанка РФ изображена мечеть в украинском городе

Кінець Трампа близько? Республіканці проведуть термінову конференцію

Піонтковський: у політичної «еліти» Росії залишився тільки страх

В оккупированном Крыму продолжают продавать украинскую продукцию

Ураган Мэтью пронесся по Северной Каролине

Результаты футбольного матча Украина-Косово

Смолянський: історія вже знає, чим закінчиться політика Путіна

Нусс: Мирный план Президента опять не нравится пророссийской оппозиции в парламенте

Патрульный спас жизни трех киевлян, за что награжден нагрудным знаком

Полицейский в Житомирской области подорвался на гранате

Зисельс: у поляков, украинцев и литовцев развился комплекс жертвы

Блогер: друзі Путіна – це зграя невдах

Ким Ахеджаков: Эстафета прозрений

Республіканці масово відмовляються від підтримки Трампа

Парламентские выборы в Грузии: победили три партии

 Новости за день