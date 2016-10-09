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Блогер: друзі Путіна – це зграя невдах

Блогер: друзі Путіна – це зграя невдах
Блогер Олександр Коваленко проаналізував як склалась доля кожного із політиків – друзів Путіна, - про це replyua.net інформує з посиланням на власну сторінку експерта в соціальній мережі Фейсбук.

Так, за словами блогера, він вже досить давно помітив тенденцію: хто з Путіним поведеться, той лиха набереться. І прикладів для її ілюстрації більш ніж достатньо – і колишній лівійський лідер Муаммар Каддафі, і президент Аргентини Крістіану Елізабет де Кіршнер, і екс-очільниця Бразилії Дільма Русеф, і французькі маргінали з Марін ле Пен. Тепер перелік лузерів можна доповнити і Трампом.

Власне, навряд чи можна назвати поточну президентську кампанію Трампа успішною. Нічим не прикрите захоплення Путіним та тупість (що, можливо, пов’язано між собою) призвели до того, що навіть його однопартійці відмовляються підтримувати цю одіозну кандидатуру. Але не тільки з політикою в Трампа не задалося – з бізнесом теж. Проте, його обожнює вата в Росії і раптом що – йому буде куди тікати. Тож цілком імовірно, якщо Дональду пригадають маніпуляції з податками або інші «грішки», на які поки закривали очі, перелік знаменитостей, які отримали російський паспорт, поповниться ще й його прізвищем. Тим не менш, основним висновком з цієї історії є те, що той, хто водиться з Путіним – політичний труп. А, може, і не тільки політичний. Карма в російського президента така, - підсумовує блогер.

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