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Рабинович: Гнали на Европу с геями, а они, оказывается, в Питере оккупировали Невский проспект

Рабинович: Гнали на Европу с геями, а они, оказывается, в Питере оккупировали Невский проспект
Многие жители Санкт-Петербурга много лет назад узнали, что такое «Crazy days» в магазине Стокманн в Хельсинки. Самые продвинутые шопперы даже знают, что дни таких скидок бывают в одно и то же время года, плюс-минус во вторую неделю октября. Создаются целые группы и даже ассоциации питерских шопперов, объединяющихся в чьи-либо частные транспортные средства, для выезда на «Crazy days» в Хельсинки. Финский Стокманн нанял русскоговорящих сотрудников, оформляющих в отделе customer service бумаги тэкс-фри сумасшедшим конвейерным способом. Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Слава Рабинович, передает replyua.net.

Автостоянка под финским Стокманном в Хельсинки на 75% состоит из авто с питерскими номерами именно во вторую неделю октября. «Но, самое смешное, что вот уже много лет назад в Санкт-Петербург пришел сам этот буржуинский Стокманн, из теперь ненавистной Гейропы, где бал правят сплошные педофилы, геи и извращенцы БДСМ. И занял огромное шикарное здание на Невском проспекте», – написал Рабинович.

Вслед за приходом Стокманна в Россию пришли и «Сумасшедшие дни». В том числе, как и в Хельсинки, в продуктовый отдел Стокманна. «И вот пришел я сегодня купить сюда, в питерский Стокманн, немного продуктов, в эти самые «Сумасшедшие дни». Народ сметает еду, со скидками, в промышленных масштабах. Радиофикация магазина позволяет каждые пять минут объявлять через динамики дегустацию то дыни дольками в упаковках, то еще каких-нибудь вкусняшек, ждущих вас в разных отделах, для дальнейших действий с вашими денежками по «сумасшедше-низким ценам». Но при этом через динамики нон-стоп льется музыка: сплошной рок-н-ролл, в исполнении Элвиса Пресли, Чабби Чекера и других титанов музыкальной американы», – рассказал блогер.

Что удивительно, подчеркивает Рабинович, при всей этой «американскости» ни единого скрепа, духовности, православия... Только «Сумасшедшие дни» гейропейского Стокманна, сдобренные американским рок-н-роллом. «Где Милонов?! Где казаки? Где Мизулина и Яровая? Где Путин, в конце концов, с «особым путем»?», – резюмировал Рабинович.

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