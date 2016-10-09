Чи знайдуть Росія та Японія компромісне рішення щодо Курильських островів?

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Територіальний спір між Російською Федерацією та Японією триває ще з моменту закінчення Другої світової війни. Наразі сторони знову активно вдались до спроб його вирішити, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтернет-ресурс Каспаров.ру.Так, старший віце-міністр закордонних справ Нобуо Кісі в інтерв’ю місцевому телеканалу заявив, що стовідсоткове виконання всіх вимог, які ставить прем’єр-міністр Сіндзо Абе, є неможливим. Саме тому задля отримання швидкого результату доведеться розглядати широке коло варіантів, в тому числі – компромісних. Наприклад, імовірним варіантом вирішення спору Кісі вважає передачу Японії тільки двох з чотирьох островів – Хабомаі та Шикатану. Крім того, віце-міністр готовий розглянути питання визнання права проживання за сімнадцятьма тисячами росіян, які наразі становлять населення Курильських островів.Нагадаємо, озвучена позиція суперечить тій, яку озвучує офіційний Токіо. Так, прем’єр-міністр держави Сіндзо Абе неодноразово заперечував інформацію про те, що Японія готова погодитись на компромісне рішення і прийняти до свого складу лише два острови з чотирьох. Крім того, Генеральний секретар уряду Есіхіде Суга також заявив, що збереження за теперішнім населенням Курил права на проживання у разі приєднання островів до Японії є неприйнятним.