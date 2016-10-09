Піонтковський: вбивство Немцова призвело до протистояння силовиків у Кремлі

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Відомий російський політолог Андрій Піонтковський прокоментував, які процеси було запущено у зв’язку з розслідуванням вбивства опозиційного політика Бориса Немцова, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Цензор.нет».Як наголошує Піонтковський, відразу після вбивства Немцова, яке відбулось двадцять сьомого лютого 2015 року, у силових структурах відбулась низка подій. Наприклад, було заарештовано кількох високопоставлених офіцерів служби безпеки Кадирова, «ниточки» від яких вели до Геремеєва та Делімханова, другої та третьої людини в кадировській ієрархії. Це був очевидний виклик для російського президента, він навіть на пару тижнів зник з публічного поля. Потім Путін опанував ситуацію, «призначивши» винуватих. Тим не менш, це не припинило суперництво між Кадировим та Федеральною службою безпеки. Було кілька витоків інформації, яка дозволяє вималювати трикутник «Путін – Золотов – Кадиров». Зараз відбувається сміхотворний судовий процес, у якому в ролі підсудних виступають доволі високопоставлені чеченці, і Кадиров їх захищає. Тим не менш, ФСБ продовжує «копати», створюючи нові і нові версії, які приводять до правої руки Кадирова – Делімханова.Створення Путіним Національної гвардії, тобто вербування чотирьохсот тисяч лояльних особисто йому силовиків, також чудово вписується в ситуацію. У даному випадку йдеться не про захист від «народу», а про потенційну загрозу, яка виходить від інших правоохоронних структур. Власне, наслідки цієї історії ми будемо спостерігати ще дуже довго, і невідомо, хто візьме в ній гору – очільник ФСБ Бистрикін чи Кадиров, - прогнозує політолог.