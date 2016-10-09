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РФ заявила о расстреле четырех боевиков, готовивших теракт в Чечне

РФ заявила о расстреле четырех боевиков, готовивших теракт в Чечне
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня полиция РФ расстреляла восьмерых чеченских боевиков на юге России. Около полуночи чеченцы открыли огонь из двух автомобилей при подъезде к контрольно-пропускному пункту в ответ на просьбу полиции остановиться.

По данным российского информационного агентства Интерфакс, боевики открыли огонь из автоматического оружия и бросили в полицейских две гранаты, в то время, как полиция пыталась их остановить. По данным российских СМИ, эта группировка боевиков планировала осуществить серию терактов в Чеченской республике, возглавляемой Рамзанов Кадыровым.

По данным российских правоохранительных органов, вооруженную группировку возглавлял Али Делимханов, находившихся в федеральном розыске. Операция по задержанию группировки была спланированная заранее, в ее проведении приняли участие двести человек. В ходе перестрелки были ранены четверо сотрудников полиции. Напоминаем, что подобные операции проводились спецслужбами России и в августе текущего года. Во время перестрелки с чеченскими боевиками под Москвой и Санкт-Петербурге погибли трое сотрудников ГИБДД и полиции РФ.

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