РФ заявила о расстреле четырех боевиков, готовивших теракт в Чечне

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня полиция РФ расстреляла восьмерых чеченских боевиков на юге России. Около полуночи чеченцы открыли огонь из двух автомобилей при подъезде к контрольно-пропускному пункту в ответ на просьбу полиции остановиться.
По данным российского информационного агентства Интерфакс, боевики открыли огонь из автоматического оружия и бросили в полицейских две гранаты, в то время, как полиция пыталась их остановить. По данным российских СМИ, эта группировка боевиков планировала осуществить серию терактов в Чеченской республике, возглавляемой Рамзанов Кадыровым.
По данным российских правоохранительных органов, вооруженную группировку возглавлял Али Делимханов, находившихся в федеральном розыске. Операция по задержанию группировки была спланированная заранее, в ее проведении приняли участие двести человек. В ходе перестрелки были ранены четверо сотрудников полиции. Напоминаем, что подобные операции проводились спецслужбами России и в августе текущего года. Во время перестрелки с чеченскими боевиками под Москвой и Санкт-Петербурге погибли трое сотрудников ГИБДД и полиции РФ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter