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Лавров: действия США угрожают национальной безопасности России

Лавров: действия США угрожают национальной безопасности России
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Сергей Лавров заявил, что он «почувствовал увеличение враждебности США» и что США недавно предприняло ряд агрессивных шагов, угрожающих национальной безопасности России.

Заявление Лаврова прозвучало в интервью российскому Первому каналу. Политик дал понять, что и без того плохие отношения с Вашингтоном стали еще хуже и обвинил администрацию Обамы в том, что отношение «США к России резко поменялось». Лавров подчеркнул: «Мы стали свидетелем коренного изменения обстоятельств, когда дело дошло до агрессивной русофобии, которая сейчас лежит в основе внешней политики США». Также он заявил, что речь идет не просто риторической русофобии, а об «агрессивных шагах, который действительно представляют угрозу для нашей безопасности».

Кроме «наболевших» вопросов о Сирии и Украине, Лавров перечислил длинный список российских обид на США, которые, по его словам, способствовали атмосфере недоверия, в некотором смысле более опасной, чем во времена холодной войны. В первую очередь были названы санкции, потом Лавров вспомнил об увеличении военного присутствия НАТО вблизи российских границ. Далее он заявил, что Обама разрешил бомбардировки сирийских правительственных баз, а также дал приказ увеличить военное присутствие США в Сирии.

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