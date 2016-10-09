Bloomberg: Путин на крючке у Кадырова

Американское издание «Bloomberg» анализирует особенности взаимоотношений Кремля с Чечней, называя его курс в отношении кавказской республики «политикой невмешательства». Многие даже не предполагают, какими являются масштабы привилегий, дарованных Рамзану Кадырову Кремлем, и чем он их заслужил - об этом сообщает replyua.net.
Недавние события в Чечне шокировали родителей всего мира – турнир по вольной борьбе, приуроченный к 40-летнему дню рождения Кадырова, прошел в Грозном 4 октября. В турнире принимали участие трое сыновей чеченского лидера, возраст которых не превышает 10 лет. Сыновья Кадырова победили во всех своих боях, причем самый старший из них нокаутировал соперника на четырнадцатой секунде поединка. Все это транслировались по одному из государственных спортивных телеканалов.
Издание подчеркивает, что у всех единоборств есть правила. В частности, правила того вида боев, в которых принимали участие дети Кадырова, предусматривают, что возраст участников должен быть не менее 12 лет, а наличие защиты является обязательным. Сыновья чеченского лидера бились как взрослые – с голым торсом, без шлемов. Как только видеозаписи этих поединков были опубликованы в Интернет, в адрес Кадырова посыпался шквал критики. Не выдержали нервы даже у любимого спортсмена Путина – Федора Емельяненко, являющегося главой Союза ММА РФ. Он написал в своем аккаунте в Instagram: «Это недопустимо и не заслуживает никаких оправданий. В нормальной ситуации на такие бои не пускают детей в качестве зрителей, а тут 8-летние мальчики избивали друг друга на глазах у восторженных взрослых».
Кремлевские ведомства, как обычно, «обещали разобраться с этой проблемой». Американское издание заявляет, что очевидно, что никакого наказания для Кадырова не последует – у него особый статус в путинской России, как и у Чеченской республики. Единственный, кто чем-то рискует в этой ситуации – это Емельяненко, угрозы в адрес которого от чеченцев уже появились под его постом. Как известно, Путин закрывал глаза и не на такие события в живущей по средневековым традициям.
Как известно, Рамзан Кадыров сам в детстве неоднократно участвовал в подобных боях. Телохранителем своего отца он был с 20 лет. Также он сменил своего отца на посту главы Чеченской республики, когда ему было двадцать восемь лет – на два года раньше, чем это позволяло законодательство. Эти два года он являлся фактическим главой республики, а формально в регионе правил другой человек.
Кадыров неоднократно публично восхищался Путиным, называя его «даром Аллаха» для России, а также часто угрожал его политическим оппонентам расправой. Кремль выделяет Чеченской республике щедрое финансирование из бюджета – только в этом году Чечня получила «от Путина» более двадцати двух миллиардов рублей. Если учесть, что в республике проживает менее одного процента населения РФ, то это – огромная сумма, составляющая 4% от всех средств, выделяемых правительством регионам. Однако, важнее другое – бюджет Чечни на 82% состоит из средств госбюджета РФ.
Сходит с рук Кадырову и то, что эти средства зачастую тратятся совсем не на нужды населения республики. В марте текущего года Кадыров обращался к правительству РФ с просьбой выделить новое финансирование – не хватало на нужды здравоохранения и инфраструктуру, а уже в мае текущего года российская общественность была возмущена до предела – в социальных сетях появилось видео свадьбы племянника Кадырова. Как прокомментировали это мероприятие российские журналисты, «теперь понятно, кому, кроме Некрасова, на Руси жить хорошо. Либо по недоумию, либо – чванство накрыло, но Рамзан выложил свадьбу своего племянника в Instagram». На записи видно, что свадебный кортеж состоял из десятков, если не сотен отполированных Гелендвагенов, Mercedes класса ML, Роллс-ройсов других шикарных авто, а в воздухе за ними следовал вертолет. На шикарной свадьбе было более двух тысяч гостей, проведенной в лучших традициях кавказского народа. Гостей развлекали скачки на лошадях, танцы джигитов, а в конце вечера был фейерверк. Учитывая, что бюджет Чечни на 82% состоит из средств госбюджета РФ, получается, что это роскошное празднество оплатило из своего кармана все населения России.
«Bloomberg» отмечает: «Многие задаются вопросом о том, почему к Кадырову такое особенное отношение? Почему авторитарный Путин терпит республику, в которая правит расточительный и воинственный кавказский диктатор?». В качестве ответа издание выдвигает версию о том, что весь секрет этих отношений в уязвимости Путина. Он понимает, что относительная защищенность России от ИГИЛ зависит во многом от чеченского лидера и его соратников. Сотни чеченцев сражаются на стороне ИГИЛ в Сирии, и любая попытка Кремля «приструнить» Кадырова может предоставить им возможность вернуться и снова причинить массу проблем.
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