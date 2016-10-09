валюта
СпецтемаКремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Рабинович: у «Химического Али» появился конкурент

Рабинович: у «Химического Али» появился конкурент
Когда-то в Ираке был политик по кличке «Химический Али» - Али Хасан аль-Маджид, который являлся кузеном Саддама Хусейна и управлял Министерством обороны, но теперь у него появился достойный конкурент – «Плутониевый Путин».

Как передает replyua.net, об этом на Обозревателе пишет Слава Рабинович. По словам российского финансиста, свою кличку иракский политик получил за то, что уничтожил с помощью химического оружия курдское население, то есть, кличку дали за массовое убийство людей. В начале 2010 года «Химического Али» казнили через повешение, однако во время правления Али многие им восхищались, естественно, до того, как он применил оружие.

«Рейтингом Путина тоже восхищались, однако рейтинг называли «тефлоновым», из-за чего президенту дали кликуху «Тефлоновый». Позже была череда таинственных смертей, в том числе и Александра Литвиненко, и в ту пору Путина можно было называть «Полониевый Путин», и некоторые именно так и делали. Теперь ситуация меняется, и слово «полониевый» к главе РФ больше не подходит. Самые свежие события в мире подсказывают, что кличку пора менять на «Плутониевый Путин», считает российский финансист.

Горячая тема: Стали известны результаты голосования Совбеза ООН по Сирии
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
08 окт 2016
11615

Кирило Сазонов: В України є шанс отримати дешевий газ, а Росію лишити з носом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив підстрахуватися і позбутися нафтової зашморгу на шиї, яку тримає Росія. У п'ятницю на зустрічі з депутатами він заявив, що веде переговори з Іраном про


Свежие новости

Як правильно вибрати новобудову: поради будівельника

Рабинович: у «Химического Али» появился конкурент

Рабинович: Настоящие враги России – это не Запад во главе с США, а Путин и его ОПГ

Ольга Харлан восстанавливается после операции

Киевляне бежали марафон, несмотря на холод и дождь, - фото

Нынешнее правительство впервые не критикует «попередников», а пытается что-то делать – Богдан Данилышин

Новая волна инфляции: какие продукты дорожают быстрее?

На вокзалах, билетах, поездах и станциях исчезнет информация на русском языке

Уровень бедности в Украине возрос в два раза

В Крыму обозначили главную проблему полуострова

Арестович: война между РФ и США завершится через сутки

П'яний прапорщик протаранив пішу колону військових в Підмосков'ї

Эксперт: следующий президент США получит неприятное наследство

П’яний «замначальника поліції» ЛНР в Первомайську увірвався з пістолетом в бар і влаштував дебош

Самый ярый республиканец Шварценеггер выступил против Трампа

Украинские производители нарастили экспорт мяса птицы

Кирило Сазонов: Ціна криків «Тарифний геноцид!» від «Батьківщини» – це сотні мільйонів доларів

Байден прокомментировал скандал с Трампом

Поединок Джошуа и Кличко может состояться в декабре

В США найдены первые жертвы урагана Мэттью

 Новости за день