Рабинович: у «Химического Али» появился конкурент

Когда-то в Ираке был политик по кличке «Химический Али» - Али Хасан аль-Маджид, который являлся кузеном Саддама Хусейна и управлял Министерством обороны, но теперь у него появился достойный конкурент – «Плутониевый Путин».
Как передает replyua.net, об этом на Обозревателе пишет Слава Рабинович. По словам российского финансиста, свою кличку иракский политик получил за то, что уничтожил с помощью химического оружия курдское население, то есть, кличку дали за массовое убийство людей. В начале 2010 года «Химического Али» казнили через повешение, однако во время правления Али многие им восхищались, естественно, до того, как он применил оружие.
«Рейтингом Путина тоже восхищались, однако рейтинг называли «тефлоновым», из-за чего президенту дали кликуху «Тефлоновый». Позже была череда таинственных смертей, в том числе и Александра Литвиненко, и в ту пору Путина можно было называть «Полониевый Путин», и некоторые именно так и делали. Теперь ситуация меняется, и слово «полониевый» к главе РФ больше не подходит. Самые свежие события в мире подсказывают, что кличку пора менять на «Плутониевый Путин», считает российский финансист.
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