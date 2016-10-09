Рабинович: Настоящие враги России – это не Запад во главе с США, а Путин и его ОПГ

Путинская Россия не только все больше погружается в свое положение страны-изгоя. И сам Путин не только все больше утопает в этом статусе, становясь полностью нерукопожатным изгоем, международным бандитом, скрывающимся под маской главы государства. Путинская Россия и есть международный бандит. Путин и есть международный бандит. Об этом на своей странице в Facebook пишет российский общественный активист Слава Рабинович, передает replyua.net.
«И Путинская Россия и сам Путин, со своей ОПГ, никогда, да, никогда, не смогут победить весь остальной цивилизованный мир, возглавляемый странами G-7. Путинская Россия, Путин и его ОПГ обязательно проиграют, причем не в долгосрочной, а уже в среднесрочной перспективе. Проиграют мощно, разгромно, с большим грохотом», – уверен Слава Рабинович.
Вот, кто настоящие враги России – это Путин и его ОПГ. Они действуют исключительно против интересов России и российского народа, и исключительно в целях незаконного захвата и удержания своей противозаконной власти. И поэтому, кроме международного суда над ними, за их военные преступления и акты международного терроризма, они должны пойти под суд и в самой России, за госизмену, за чудовищные государственные и должностные преступления. И никто и никогда больше не даст им гарантий безопасности, резюмировал активист.
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