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П'яний прапорщик протаранив пішу колону військових в Підмосков'ї

П'яний прапорщик протаранив пішу колону військових в Підмосков'ї
Вісім військовослужбовців постраждали в військовому містечку Чехов-3 на території Московської області, після того, як прапорщик на легковому автомобілі в'їхав в пішу колону. Порушник зник з місця злочину, але пізніше був затриманий, передає replyua.net з посиланням на ТАСС.

Інцидент підтвердили в департаменті інформації і масових комунікацій Міноборони Росії. Там розповіли, що після ДТП всіх постраждалих оперативно доставили в лікувальні установи, де їм надали всю необхідну допомогу. Крім того, деяких військових доставили в центральні військово-клінічні госпіталі імені Вишневського і Бурденко, куди їх відвезли мобільні лікувальні бригади. Негайно перевіркою обставин події негайно зайнялася військова прокуратура Подільського гарнізону.

Що стосується порушника, то за даними агентства Regnum, відразу після події він кинув свій «Фольксваген-Гольф» і зник. Пізніше портал Life повідомив, що особистість порушника було встановлено, ним виявився прапорщик військової частини в селі Ваулово 33-річний Денис П. Виявилося, що в цей фатальний день він керував іномаркою в стані алкогольного сп'яніння. Зараз підозрюваний затриманий.

Горячая тема: Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии
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Важное за день
08 окт 2016
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Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook опубликовал четыре очень важные новости, которые полностью способствуют дальнейшей борьбе Украины с врагом.


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