Орешкин: с новыми санкциями против РФ поспешили

Новые санкции против России могут быть не введены, поскольку существуют два серьезных препятствия. Как передает replyua.net, об этом на Апострофе пишет Дмитрий Орешкин.
По словам российского политолога, первое препятствие носит только политический характер, и, согласно этому препятствию, Путина нельзя загонять в угол, потому как потом он может пойти в атаку. Второе препятствие носит уже экономический характер, считает Орешкин. Он убежден в том, что сейчас Европа переживает очень тяжелые времена, и многие страны выступят против новых ограничений, поскольку санкции ударят не только по России, но и по экономике европейских государств. «Многие хотят остановить Путина, потому как он уже достал, но не решаются это сделать», уверен политолог.
По его словам, многие европейцы уже не уверены в том, что санкции могут остановить российского президента, к тому же, даже, если санкции и не нравятся Путину, Запад сто раз задумается, прежде чем их снова вводить – от ограничений опять пострадают простые россияне, и Западу не хочется наказывать их только потому, что страной управляет такой президент. Тема новых санкций будет муссироваться очень долго, считает Орешкин.
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