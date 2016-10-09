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Росія в Радбезі ООН наклала «самотнє» вето на резолюцію, яка забороняла їй бомбити Алеппо

Росія в Радбезі ООН наклала «самотнє» вето на резолюцію, яка забороняла їй бомбити Алеппо
Росія в суботу наклала вето на підготовлену Францією резолюцію Ради Безпеки ООН. Документ вимагав від Москви і режиму Башара Асада припинення повітряних ударів і військових польотів над сирійським Алеппо, передає Reuters. Таким чином, Заходу не вдалося зупинити російсько-асадовскі нелюдські бомбардування мегаполісу, в ході яких за останні два тижні загинули сотні цивільних осіб, в тому числі жінки і діти, інформує replyua.net.

Французький проект резолюції отримав 11 голосів. Китай і Ангола утрималися. На боці Росії виступила Венесуела. Для прийняття документа за нього повинно було бути віддано 9 голосів і при цьому – жодного вето. Таким правом володіють постійні члени Радбезу – Сполучені Штати, Франція, Великобританія, Росія і Китай.

«Росія заветувала французьку резолюцію щодо припинення вогню в Алеппо. Напередодні голосування Франсуа Олланд з явним натяком на Росію зауважив, що будь-яка країна, яка захоче накласти вето на резолюцію Франції, «буде дискредитована в очах всього світу». Ну, цим Путіна точно не злякаєш. Мабуть, тому у Чуркіна був в Радбезі ООН бенефіс. Історія в будь-якому випадку оцінить дії РФ, що продовжують бійню в Сирії. А поки безпорадність системи безпеки ООН стає просто непристойною. Реформа права вето в Радбезі виглядає безальтернативною», – прокоментував інформаці. Український політолог Тарас Березовець.

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