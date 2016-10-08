Панфілов: Сирія закінчиться для Росії як Афганістан для СРСР

Військовий аналітик та історик Олег Панфілов пояснив, що саме чекає на Російську Федерацію із-за її втручання в сирійський конфлікт, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Крим.Реалії».
Так, Панфілов наголошує, що кремлівські очільники вперто відмовляються вчити історію – навіть свою власну. А дарма, адже вона може дати чимало уроків. Наприклад, ситуація в Сирії, якщо абстрагуватись від дрібних деталей, аналогічна до тієї, яка склалась свого часу в Афганістані. І в одному, і в другому випадку Москву втягла у військове протистояння жадоба «великодержавності», щоб там не говорили про економічні інтереси Путіна на території Сирії. В обох випадках радянським чи російським військам протистоять погано озброєні і доволі розрізнені мусульманські повстанці. Мільйони доларів витрат на озброєння і засекречені смерті особистого складу супроводжують Кремль як в афганському, так і в сирійському конфлікті.
Але, тим не менш, варто пам’ятати коли саме настав переломний момент в Афганістані – після того, як американці поставили моджахедам «Стінгери». Зараз подібний момент назріває в Сирії, адже Сполучені штати заявили, що вирішуватимуть ситуацію поза межами ООН. Власне, до розв’язки залишилось не так і багато часу. І ми пам’ятаємо, скільки зміг протриматись Радянський Союз після Афганістану, - наголошує Панфілов.
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