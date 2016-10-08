Стало відомо чого хоче домогтись Росія в Сирії

Сьогодні, восьмого жовтня 2016 року, відбудеться чергове засідання Ради Безпеки Організації об’єднаних націй. Про те, чого варто від нього чекати, розповів постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, - інформує replyua.net з посиланням на портал «Цензор.нет».
Так, на розгляд Радбезу буде винесено дві резолюції стосовно сирійського конфлікту. Ініціаторами першої виступають Франція та Іспанія, другої – Російська Федерація. При цьому, російська резолюція не містить вказівок щодо припинення повітряних ударів по мирному населенню в оточеному сирійськими урядовими військами Алеппо. Більше того, жодних консультацій з іншими зацікавленими сторонами Росія не провела, проте внесла до свого проекту цинічну фразу «ООН з вдячністю відзначає зусилля Російської Федерації» у врегулюванні сирійського конфлікту. У свою чергу франко-іспанська резолюція спрямована на вирішення основного питання, яке непокоїть весь цивілізований світ – припинення насильства та масових вбивств мирного населення в Алеппо.
Імовірно, жоден із цих проектів так і не набере чинності. Так, російська сторона планує скористатись своїм правом постійного члена Ради Безпеки ООН і заветувати проект резолюції, запропонований Францією та Іспанією. У свою чергу, західні держави відмовляються голосувати за російський проект – оглядачі прогнозують, що він не набере навіть необхідного мінімуму в дев'ять голосів.
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