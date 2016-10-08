Російський вертоліт в Сирії знову обстріляли

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Сьогодні, восьмого жовтня 2016 року, гелікоптер російських збройних сил обстріляли в небі над Сирією, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.Так, гвинтокрил Мі-8, що належить російській армії і перевозив, як стверджують росіяни, гуманітарний вантаж, зазнав ракетного обстрілу у сирійській провінції Хама. Імовірно, постріли були здійснені бойовиками терористичного угрупування «Ісламська держава» із переносного зенітно-ракетного комплексу. Завдяки доволі значній висоті польоту, своєчасному виявленню та успішному маневруванню зіткнення із ракетою вдалось уникнути. Як повідомляють ЗМІ, ніхто із екіпажу та пасажирів-військовослужбовців поранень не зазнав.Нагадаємо, двома днями раніше повідомлялось, що терористи так званої Ісламської Держави отримали в своє розпорядження два переносних зенітно-ракетних комплекси, за допомогою яких, імовірно, буде здійснюватися повітряне прикриття угруповань, що намагаються взятим під контроль дорогу на Алеппо, яка наразі утримується сирійськими урядовими військами. Тим не менш, навіть без ПЗРК, сирійські повстанці неодноразово збивали російські вертольоти – останній такий випадок відбувся кілька тижнів тому.