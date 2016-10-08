Бізнесмен подарував квартиру Путіну, щоб «тисячу років керував російським колгоспом»

Президент групи компаній «Сапсан» Сергій Шмаков, який подарував квартиру білорусу Андрію Фомочкіну, після того, як той проніс прапор Росії на Паралімпіаді в Ріо, запропонував подарувати житло і президенту Росії Володимиру Путіну. Шмаков вважає, що Путін повинен ще «тисячу років бути біля керма, всім цим нашим колгоспом керувати», передає replyua.net.
Свою заяву підприємець Сергій Шмаков зробив в ефірі радіостанції Business FM. Спочатку він пояснив, чому подарував квартиру білорусу Фомочкіну, порівнявши його вчинок з польотом самого Гагаріна. «А що поганого-то в цьому? Прапор Росії, щоб піднімали всюди – я тільки за це», - пояснив бізнесмен.
Слідом він повідомив, що Росії весь світ заздрить і умивається сльозами, бо росіянам пощастило з президентом. Шмаков уточнив, що говорить це щиро і просить у Бога здоров'я для Володимира Володимировича і «ще тисячу років бути біля керма, всім цим нашим колгоспом керувати». Шмаков вважає, що за час президентства Путіна росіяни «стали схожі на людей», а світ став сприймати Росію, як «серйозну державу». «Була б можливість, я б ще і президенту квартиру подарував, просто боюся, не прийме... йому не потрібна», - сказав Шмаков.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter