валюта
СпецтемаСотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий

Павло Казарін пояснив, як пов’язані російські імперські забобони і підтримка Путіна

Павло Казарін пояснив, як пов’язані російські імперські забобони і підтримка Путіна
Багато оглядачів намагаються пояснити секрет шаленої підтримки Путіна в Росії. Своє доволі оригінальне пояснення цього явища запропонував публіцист Павло Казарін – про це replyua.net інформує з посиланням на «Крим. Реалії».

Так, Казарін нагадує, що вісімдесяти п’яти відсоткову підтримку Путіна пояснюють низкою причин: і історичними симпатіями до «царя» та імперії, і успіхами російської пропаганди. Насправді, ці версії не виключають, а лише доповнюють одна одну. Але варто врахувати ще один дієвий фактор – забобони. Завдяки високим цінам на нафту, останні п'ятнадцять років були найбільш спокійними і благополучними в історії Росії. Найбільш насущними проблемами росіян стали ставки за кредитами на авто чи іпотеку. Як вже неодноразово вказувалось, влада змогла «купити» політичні права і свободи за рахунок ситого життя, безпрецедентного для новітньої історії Росії. Власне, прихід до влади Путіна співпав із високими цінами на вуглеводні, тому у свідомості багатьох його президентство стало зв’язаним із зростанням власного добробуту, небаченим навіть на піку процвітання Радянського Союзу. І весь цей Росія «вставала з колін», нагнітаючи патріотичну риторику. Тому у пересічного росіянина виробився умовний рефлекс: якщо еліта «грається в імперію», його добробут зростає.

Схема ця дуже проста: громадянин не заважає владі реалізовувати свої «патріотичні» амбіції, а вона, в свою чергу, не заважає погашати кредит. Соціологам треба говорити те, що вони хочуть почути, і тебе ніхто не чіпатиме. Інерція – справа довготривала. І навіть коли попередній формат перестав витримувати випробування реальністю, поведінка обивателя не змінилась. Варто врахувати, що падіння доходів почалось тільки недавно і зачепило ще не всіх. А тому росіяни продовжують притримуватись національних забобонів: підтримувати владу для збереження статусу кво. Тим більше, якщо патріотична істерія не потребує додаткових зусиль. Це мине не раніше, ніж росіяни зрозуміють, що «патріотизм» і влаштований побут ніяк не пов’язані. Що «ігри в імперію» призводять до економії на маслі на користь гарматам. Коли правило «голосую за Путіна і добре живу» перестане бути аксіомою. «Зазвичай, забобони дуже живучі. Рівно до того часу, аж поки не перетворюються у власну протилежність», - прогнозує експерт.

Горячая тема: Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
08 окт 2016
16472

Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Официальный представитель МИДа РФ Андрей Келин несколько дней назад сделал очередное заявление, которое возмутило и опечалило сепаратистов Донбасса и российских имперцев. Особенно негодовал Игорь


Свежие новости

Бізнесмен подарував квартиру Путіну, щоб «тисячу років керував російським колгоспом»

Павло Казарін пояснив, як пов’язані російські імперські забобони і підтримка Путіна

Число жертв урагана "Мэтью" достигло 900 человек

Минобороны РФ подтвердило размещение в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер-М"

Нусс: Оппозиция прилагает все усилия для дестабилизации ситуации в Украине

У "ЛНР" заявили, що готові до розведення військ біля Станиці Луганської

Що Москва готує Україні? - Сотник

ДТП: Автобус не розминувся з військовим тягачем

Портников: Россия окончательно запуталась в санкционной паутине

Виталий Портников: Из-за глупости Путина россияне уже готовятся к новым санкциям

Польща завжди буде засуджувати окупантів - Мацеревич

В Одессе новый погодный «апокалипсис»

Перемирие, говорите: Только в один Свердловск из России прибыло 8 танков и 10 вагонов с боеприпасами – блогер

В районі Петрівського готують пост для СММ ОБСЄ

В США снова обвинили РФ в хакерской атаке

МЗС РФ обурене заявами США щодо російських хакерів

Кирило Сазонов: В України є шанс отримати дешевий газ, а Росію лишити з носом

Яременко: Запад начинает трезветь

Активісти в Києві прирівняли законопроект №3587 до подій на "Революції гідності"

Унікальна база для паралімпійців залишилася в Криму, – Федина

 Новости за день