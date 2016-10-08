Минобороны РФ подтвердило размещение в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер-М"

«Радио Свобода» информирует о том, что сегодня правительство Владимира Путина официально подтвердило доставку и развертывание в Калининградской области ОТРК – об этом передает replyua.net.
«Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» были перемещены в Калининградскую область и развернуты в вблизи границы с ЕС», - сообщил сегодня Игорь Конашенков, сотрудник российского министерства. Чиновник отметил, что их развертывание является частью проводимых сейчас в России военных учений. Как известно, вооружения этого типа имеют дальность стрельбы в пятьсот километров.
Напоминаем, что первое сообщение о размещении в этом регионе РФ тактических ракет «Искандер-М» появилось в одной из публикаций «Reuters» вчера. Ранее эта информация поступала от других мировых СМИ, в том числе «The Guardian», однако она не была подтверждена. Два года назад в рамках проводимых в РФ в то время военных учений, «Искандер-М» уже доставлялись в этот регион и размещались вблизи границы с европейскими странами. Также вчера западные СМИ сообщали, что Россия наращивает вооружения в Сирии, разместив там рекордное количество военного контингента и техники за все время сирийского военного конфликта.
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