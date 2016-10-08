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Портников: Россия окончательно запуталась в санкционной паутине

Портников: Россия окончательно запуталась в санкционной паутине
Известный украинский блогер Виталий Портников в статье «Санкционная паутина и «комар» из Кремя» пишет о том, что еще несколько недель назад главным вопросом, который возникал, когда речь заходила о санкциях против России, был: «Отменят или нет?». Журналист отмечает, что нашлись даже европейские политики, которые заявляли, что санкции оказались нерезультативными и что они сильно вредят экономиками европейских стран. Однако, сейчас многое изменилось – об этом передает replyua.net.

Как сообщает Портников, даже сам Путин признал, что санкции очень вредны для российской экономики, как и введенные самим Кремлем антисанкции, когда поставил Вашингтону «ультиматум». Кроме того, у России и Запада появился намного более серьезный предмет для споров, чем Донбасс и Крым. Блогер заявляет: «Против жестоких и бесчеловечных действий Москвы в Сирии высказались уже американские, немецкие и французские политики, и с каждым днем продолжения бомбардировок в Сирии число противников России в сирийском вопросе будет только расти». А это значит, что скоро наступит время новых санкций. Портников подчеркивает, что еще одной причиной для новых мер против Кремля могут стать кибератаки российских хакеров на информационные ресурсы США – сейчас этот вопрос активно обсуждается в американских СМИ и парламенте.

По мнению Портникова, самым эффективным и проверенным способом борьбы с государством-агрессором, владеющим ядерным оружием, являются именно санкции – на открытый конфликт никто не пойдет. «Санкции на себе чувствуют не только рядовые жители РФ, они вредят прежде всего прямому окружению Путина, а значит, скоро «российский комар окончательно запутается в «санкционной паутине», словно западне», - резюмирует Портников.

Горячая тема: Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский
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