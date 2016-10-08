МЗС РФ обурене заявами США щодо російських хакерів

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати не мають жодного обґрунтованого доказу для того, щоб звинувачувати Москву в кібератаках на їхні організації та певних осіб, які мають причетність до Демократичної партії. МЗС Росії висловило своє обурення з цього приводу. Про це сьогодні, 8-го жотня, розповів замісник Лаврова Рябков Сергій, інформує replyua.net.
«Для того, щоб звинувачувати Росію в подібних речах повинні бути вагомі докази. Проте в США таких немає», - заявив він. Рябков звинуватив американську владу в напруженні ситуації шляхом звинувачення російських хакерів щодо «брудної роботи» у передвиборчій кампанії кандидатів у президенти США.
Як зазначалося, перед цим Сполучені Штати, виходячи з даних власної розвідки, звинуватили Російську Федерацію в хакерських атаках проти передвиборної кампанії Демократичної партії на чолі з Хілларі Клінтон. За інформацією розвідки США, Росія цілеспрямовано хоче втрутитися незаконним шляхом в передвиборну агітацію кандидатів в президенти, щоб нашкодити репутації Клінтон та підтримати республіканця Дональда Трампа, рейтинг якого останнім часом дещо знизився.
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