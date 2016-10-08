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МЗС РФ обурене заявами США щодо російських хакерів

МЗС РФ обурене заявами США щодо російських хакерів
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати не мають жодного обґрунтованого доказу для того, щоб звинувачувати Москву в кібератаках на їхні організації та певних осіб, які мають причетність до Демократичної партії. МЗС Росії висловило своє обурення з цього приводу. Про це сьогодні, 8-го жотня, розповів замісник Лаврова Рябков Сергій, інформує replyua.net.

«Для того, щоб звинувачувати Росію в подібних речах повинні бути вагомі докази. Проте в США таких немає», - заявив він. Рябков звинуватив американську владу в напруженні ситуації шляхом звинувачення російських хакерів щодо «брудної роботи» у передвиборчій кампанії кандидатів у президенти США.

Як зазначалося, перед цим Сполучені Штати, виходячи з даних власної розвідки, звинуватили Російську Федерацію в хакерських атаках проти передвиборної кампанії Демократичної партії на чолі з Хілларі Клінтон. За інформацією розвідки США, Росія цілеспрямовано хоче втрутитися незаконним шляхом в передвиборну агітацію кандидатів в президенти, щоб нашкодити репутації Клінтон та підтримати республіканця Дональда Трампа, рейтинг якого останнім часом дещо знизився.

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