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Рабинович: Путин ликвидирует Януковича, лишь бы не сдавать его Киеву

Рабинович: Путин ликвидирует Януковича, лишь бы не сдавать его Киеву
Виктор Янукович – это самый ценный свидетель для Путина, и Киеву будет очень трудно добиться у РФ выдачи беглого президента, но Украина все равно должна требовать экстрадиции Януковича, чтобы погрузить Россию в полную изоляцию. Как сообщает replyua.net об этом в блоге на Апострофе написал Слава Рабинович.

По словам российского финансиста, при путинском режиме РФ никогда не выдаст Киеву беглого Януковича, и Путину он очень нужен, поскольку является ценным свидетелем. «В голове Януковича такой ящик Пандоры, что Путин, скорее, ликвидирует бывшего президента, чем согласится его выдать Украине», считает Рабинович. Также он подчеркнул, что уверен в том, что Янукович давно живет в РФ по российскому паспорту, а, следовательно, этот человек не может быть экстрадирован в Украину.

Однако, добавляет финансист, Киев не должен сдаваться, и требование выдать Януковича не вернет беглого президента, однако поможет загнать Россию в еще более глубокий статус страны-изгоя. Киеву не мешало бы проконсультироваться с сотрудниками израильских спецслужб, которые, возможно, подсказали бы правильное решение, считает финансист.

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