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Казанский: для главного пропагандиста не нашлось койки в российской больнице

Казанский: для главного пропагандиста не нашлось койки в российской больнице
Величие России разбилось после того, как стало известно о серьезном заболевании самого известного российского сатирика Михаила Задорнова.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Денис Казанский. По словам журналиста, он не будет злорадствовать по поводу болезни сатирика, но хочет еще раз заметить, насколько гнилой и паскудной является вся конструкция «русского мира». «Свою карьеру Задорнов строил на уничижении США и других западных государств, однако, когда его прижало, он побежал не в российскую поликлинику, а на Запад, потому как в великой России он не нашел места ни в одной клинике – в РФ болезнь вылечить не могут», пишет Казанский. Журналист отмечает, что Задорнова можно спасти только в странах, входящих в НАТО, а вот простые россияне на это рассчитывать не могут – денег не хватит.

«Величие разбивается о болячку Задорнова, пропагандирующего это самое величие. И Задорнову хорошо, ведь он принадлежит к элите, и он может ехать к геям и фашистам, чтобы подлечиться», добавляет Казанский. А аудитория Задорнова будет лечиться скрепами. Кстати, сатирик уехал лечиться в Прибалтику, на свою же, заметьте, родину.

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